«Ничего нового». Лавров заявил о разочаровании от встречи с главой МИД Германии

Лавров о встрече с Вадефулем: ждал интересного, но не услышал ничего нового

Прошедшие в штаб-квартире ООН переговоры с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем разочаровали главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции.

Министр подчеркнул, что ожидал от своего немецкого коллеги изложения новой позиции Берлина, но вместо этого столкнулся с тем, что Вадефуль изложил ему то, что и так давно известно.

«Я ему так честно и сказал: „Я думал, что у вас что-то интересное, что-то такое необычное. Могли бы просто позвонить и сказать, читайте мое выступление“. Ну вот я и послушал лишний раз выступление на эту тему», — заявил Лавров.

Встреча министров иностранных дел прошла на полях высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН в субботу, 26 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что о встрече запросила германская сторона, которая заранее запретила журналистам вести съемку и задавать вопросы министрам.