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    Великобритания расширила список санкций против России на 26 позиций

    Фото: РИА «Новости»

    Великобритания расширила санкционный список против России на 26 позиций. Об этом сообщила пресс-служба МИД королевства.

    «В рамках санкционного режима в отношении России 8 октября 2026 года добавлено 26 позиций и 12 спецификаций, а также внесено три изменения», — говорится в заявлении ведомства.

    Под новые ограничения попали, в частности, нефтяная компания «Зарубежнефть» и банк «Столичный кредит». В перечень также внесли три физических лица и 10 морских судов, которые британские власти связывают с так называемым теневым флотом.

    Накануне послы стран ЕС согласовали 22-й пакет санкций против России. По данным европейской стороны, ограничения затронут более 1,5 тысячи физических и юридических лиц, связанных в том числе с российским оборонным сектором и производством продукции двойного назначения.

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