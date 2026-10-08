Великобритания расширила список санкций против России на 26 позиций

Великобритания расширила санкционный список против России на 26 позиций. Об этом сообщила пресс-служба МИД королевства.

«В рамках санкционного режима в отношении России 8 октября 2026 года добавлено 26 позиций и 12 спецификаций, а также внесено три изменения», — говорится в заявлении ведомства.

Под новые ограничения попали, в частности, нефтяная компания «Зарубежнефть» и банк «Столичный кредит». В перечень также внесли три физических лица и 10 морских судов, которые британские власти связывают с так называемым теневым флотом.

Накануне послы стран ЕС согласовали 22-й пакет санкций против России. По данным европейской стороны, ограничения затронут более 1,5 тысячи физических и юридических лиц, связанных в том числе с российским оборонным сектором и производством продукции двойного назначения.