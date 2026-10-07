«Сделка с дьяволом». В Британии сравнили фирму Маска с Ост-Индской компанией

Ряд государств могут пойти на «сделку с дьяволом» из-за Starlink, принадлежащей основателю SpaceX Илону Маску. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на Кембриджский университет.

По словам доцента Школы государственной политики университета Алессио Терци, соглашение даст Маску право определять, как, где и в какое время жители этих стран получат доступ к интернету.

Терци отметил, что самым похожим примером такого масштабного политического влияния стала Ост-Индская компания — торговый конгломерат в Британии, управлявший большой частью Индийского субконтинента. В 1600 году она обрела монопольные права на торговые пути между Азией и Великобританией, став «империей» с собственной налоговой системой и регулярной армией.

На SpaceX приходится практически 80% всех грузов, доставляемых в космос, и это больше, чем у Ост-Индской компании на пике ее влияния. Также Маск и SpaceX пользуются монополией на спутниковую связь скорее как суверенная страна, а не как частная фирма.