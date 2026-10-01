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    Великобритания расширила санкции против российских журналистов

    Великобритания ввела санкции против «Африканской инициативы» России

    Фото: 360.ru

    Власти Великобритании расширили санкционный список против России на 23 позиции. Об этом сообщил ТАСС.

    Под рестрикции попало, в частности, информационное агентство «Африканская инициатива». Также в черном списке, опубликованном британским МИД, главный редактор агентства Артем Куреев, его заместитель Анна Замараева и глава представительства организации в Буркина-Фасо Виктор Луковенко.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила санкции Евросоюза против бывшего главного редактора RT France Ксении Федоровой. Она отметила, что это позорная ситуация, действия французских властей прямо противоречат международным обязательствам Парижа и Брюсселя

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