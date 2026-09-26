Трамп выступил за переговоры между Россией, КНР и США по контролю над оружием

Президент США Дональд Трамп выступил за трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

По данным ведомства, речь идет о переговорах с участием США, России и Китая. Трамп озвучил эту позицию во время государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон 23–25 сентября.

В материалах также указано, что лидеры обсудили актуальные мировые проблемы, включая Россию, КНДР и Иран. Трамп и Си согласились, что Иран не должен получить ядерное оружие.

Ранее Си Цзиньпин заявил о необходимости укреплять отношения между Китаем и США. Он подчеркнул, что отказ от сотрудничества может осложнить урегулирование многих международных проблем.

В ноябре лидеры снова встретятся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, куда глава КНР пригласил американского коллегу.