Обыски у принца Эндрю по делу Эпштейна признали незаконными

Полиция долины Темзы признала незаконными два ордера на обыск в домах Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, брата короля Великобритании. Об этом сообщила вещательная корпорация «Би-би-си» .

Правоохранители согласились с этим на слушаниях в Высоком суде Англии и Уэльса. Они признали, что передали неверные сведения Центральному уголовному суду Лондона Олд-Бейли. Тот в начале года и выдал разрешения на обыски у бывшего принца.

О процессе, который инициировал экс-герцог Йоркский против полиции, стало известно 5 октября. Эндрю требовал проверить законность ордеров на обыск в его бывшей резиденции Royal Lodge и коттедже Wood Farm.

Эндрю задержали 19 февраля, в его 66-й день рождения. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. По данным полиции, он мог передавать конфиденциальные сведения Джеффри Эпштейну, когда занимал пост спецпредставителя по торговле. Через несколько часов принца отпустили без обвинений.