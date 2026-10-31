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    Массовые протесты охватили следующую страну Европы

    Полиция применила водометы и слезоточивый газ против зумеров в Германии

    Фото: РИА «Новости»

    В десятках крупных городов Германии начались массовые уличные акции движения «Gen Z regelt». Тысячи школьников, студентов и их родителей вышли на митинги в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Кельне, Мюнхене, Лейпциге и других региональных центрах, сообщила газета Tagesschau.

    В нескольких городах протесты вылились в столкновения с полицией. Самая напряженная обстановка сложилась в Гамбурге и Кельне.

    В Гамбурге протестующие в масках забросали сотрудников полиции петардами, файерами и кусками брусчатки. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и водометы.

    Несколько тысяч человек вышли на улицы Кельна в платках на лицах. Этот дало повод властям отменить митинг, но группы радикалов прорвались в центр города. Силовикам пришлось блокировать марш спецтехникой.

    В Берлине около 5000 человек собрались у Бранденбургских ворот. Порядок в столице обеспечивают 1500 полицейских.

    Столкновения также происходили в Штутгарте, где силовики останавливали шествие из-за дымовых шашек. В Мюнхене на улицы вышли около 4000 активистов, а во Франкфурте — более 1500.

    Организаторы акции выдвинули широкий список социальных и политических требований. Молодежь протестует против резкого роста цен, недостатка финансирования школ, закрытия наркологических центров и недоступности психологической помощи.

    Также участники протестов выступили против возврата обязательного призыва в армию.

    Этой осенью беспрецедентную по масштабам волну протестов также переживает Франция. В Польше противостояние между президентом и правительством вылилось массовые в беспорядки.

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