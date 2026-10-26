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    Политолог оценил победу «Студенческого списка» на выборах в Сербии

    Политолог Подлесный: на выборах в Сербии победил бизнес, а не молодежь

    Исход голосования на выборах в Сербии определил альянс крупного и среднего бизнеса с молодежью, получившей западные гранты и стипендии. Об этом заявил в комментарии 360.ru научный руководитель центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный.

    По его словам, сербские предприниматели понимали, что сближение с Россией создаст проблемы в торговле со странами Евросоюза.

    «Молодежь, те 20%, которые поддержали бизнесменов и средний и крупный бизнес, просто была подкуплена различными грантовскими программами, стипендиями с Запада. Сложился такой альянс. С одной стороны — подкуп молодежи, а с другой — средний и крупный бизнес, которые решили исход этого голосования», — подчеркнул политолог.

    Подробно об итогах выборов в Сербии, «Студенческом списке» и последствиях для республики — в нашей статье.

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