В Словакии указали на разные подходы США и Европы к теме отношений с Россией

Вице-спикер Гашпар указал на разные подходы США и ЕС к теме отношений с Россией

США и Европа придерживаются разных подходов к украинскому вопросу и отношениям с Россией, недавние события это наглядно продемонстрировали. Об этом заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар в беседе с ТАСС .

По его словам, в случае с Украиной расхождения проявляются в сфере военной поддержки, санкций, переговоров и условий мирного договора. Сложившаяся на данный момент ситуация показала существование различий в подходах к этим вопросам.

«Американская администрация объявила о достижении договоренности с Россией по вопросу поставок дизельного топлива, тогда как ряд европейских представителей подвергли этот шаг критике и подтвердили намерение продолжать европейскую санкционную политику», — объяснил Гашпар.

Он обратил внимание, что хоть связи США и ЕС служат одной из ключевых опор трансатлантической безопасности, речь в то же время идет о партнерстве политических субъектов, способных по-разному оценивать, какие подходы наиболее подходят для решения конфликтов.