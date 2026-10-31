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    Навроцкий заявил о силовом захвате Конституционного суда в Варшаве

    Фото: 360.ru

    Минувшей ночью в Варшаве произошел силовой захват Конституционного суда, заявил президент Польши Кароль Навроцкий. Речь опубликовала его канцелярия.

    «В ту ночь был нарушен конституционный порядок Республики Польша и насильственно захвачен конституционный государственный орган», — отметил Навроцкий.

    Кризис начался после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск назначил на должность судьи экс-министра без портфеля Мачея Берека. За его кандидатуру также проголосовал парламент, но Навроцкий отказался принять присягу.

    В пятницу толпа протестующих окружила Конституционный суд. Президент прервал заграничную поездку и вернулся в страну. Он с трудом смог прорваться в здание суда.

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