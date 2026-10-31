Навроцкий заявил о силовом захвате Конституционного суда в Варшаве

Минувшей ночью в Варшаве произошел силовой захват Конституционного суда, заявил президент Польши Кароль Навроцкий. Речь опубликовала его канцелярия .

«В ту ночь был нарушен конституционный порядок Республики Польша и насильственно захвачен конституционный государственный орган», — отметил Навроцкий.

Кризис начался после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск назначил на должность судьи экс-министра без портфеля Мачея Берека. За его кандидатуру также проголосовал парламент, но Навроцкий отказался принять присягу.

В пятницу толпа протестующих окружила Конституционный суд. Президент прервал заграничную поездку и вернулся в страну. Он с трудом смог прорваться в здание суда.