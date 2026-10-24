В Софии застрелили вице-президента Болгарского олимпийского комитета Слави Бинева. Об этом сообщил телеканал bTV со ссылкой на прокуратуру.

По информации главного секретаря МВД Любомира Николова, 60-летний Бинев получил один выстрел в голову. На месте нашли гильзу. Основным мотивом преступления, по предварительным данным, стали финансовые разногласия.

Вскоре полиция задержала троих подозреваемых. Машину остановили на автомагистрали «Тракия», когда она выезжала из Софии. В ходе задержания силовики изъяли два пистолета. Все задержанные работали в строительной сфере.

Слави Бинев был известным спортсменом и политиком. Он выигрывал чемпионат Европы и неоднократно становился лучшим в Болгарии по тхэквондо. Позже он возглавил национальную федерацию и вошел в руководство World Taekwondo. Кроме того, Бинев был депутатом парламента и Европарламента.

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