Пентагон рассекретил отчет о черном треугольном НЛО

Сотрудники федеральных правоохранительных органов США видели неопознанный объект треугольного цвета, летевший со скоростью истребителя. Их показания содержатся в рассекреченной седьмой части архива об НЛО на сайте Пентагона.

Минобороны опубликовало служебную записку с показаниями свидетелей загадочного явления в районе объекта нацбезопасности на западе США. В течение двух дней в 2026 году сотрудники федеральных правоохранительных органов наблюдали матовый треугольный объект черного цвета толщиной около полуметра, длиной от 1,8 до 2,7 метра с размахом крыльев от четырех до 4,5 метра.

«В течение примерно 10 секунд во время управляемого вертикального подъема неопознанный аппарат сохранял полностью неподвижное горизонтальное положение, не наклоняясь, не раскачиваясь и не колеблясь», — сообщили авторы отчета.

Он завис на 20 секунд над горным хребтом, затем резко тронулся с места, накренился и опустился в каньон. Очевидцы заявили, что НЛО летел со скоростью истребителя.

В рассекреченном архиве содержался еще один отчет о похожем треугольном НЛО. Он напомнил военным беспилотник с дельтовидным крылом.

Данные об НЛО Пентагон публикует по распоряжению президента США Дональда Трампа. Первые две части части вышли в мае 2026 года.