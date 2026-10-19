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    Депутат Рады раскритиковал странное поведение Зеленского во время интервью

    Дмитрук: странное поведение Зеленского на интервью не смутило никого на Западе

    Фото: РИА «Новости»

    Многие функционеры в мире и на Украине не посчитали странным поведение президента Владимира Зеленского во время интервью телеканалу NBC, так как для них это стало признаком «члена клуба». Об этом в телеграм-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук, сообщило РИА «Новости».

    Парламентарий подчеркнул, что факт налицо. Более того, украинские и западные политики считают нормой поведение Зеленского.

    «Слабость, беспринципность, продажность и нравственное разложение
    – это то, чем должен обладать кандидат на власть отчасти западного лобби», — заявил Дмитрук.

    Он добавил, что это лобби захватило Украину. Депутат добавил, что сегодня, когда президент США Дональд Трамп дал второй шанс всем здравомыслящим людям, им необходимо объединиться хотя бы ради себя.

    В начале года врач-нарколог Василий Шуров оценил дерганое и агрессивное поведение главы киевского режима на экономическом форуме в Давосе. Он предположил, что оно могло быть связано, в том числе, с синдромом отмены психоактивных веществ.

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