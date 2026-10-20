Трамп поблагодарил Маска за щедрое обещание раздать детям акции SpaceX

Президент США Дональд Трамп поблагодарил предпринимателя Илона Маска, пообещавшего в следующем году подарить по одной акции своей компании SpaceX каждому ребенку в стране. Об этом американский лидер сообщил в Truth Social .

«Большое спасибо нашему легендарному другу Илону Маску за его невероятную щедрость: он подарил акции SpaceX миллионам американских детей через Trump Accounts», — написал глава Белого дома.

Trump Accounts («Счета Трампа») — американская программа инвестиционных счетов с налоговыми льготами для детей, созданная в июле 2025 года. Согласно ее условиям, каждый ребенок, родившийся в Америке с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года, получит разовый государственный взнос в размере одной тысячи долларов на накопительный инвестсчет.

В июле 2026 года рыночная капитализация компании SpaceX потеряла более 1,2 триллиона долларов, сравнявшись со стоимостью производителя электромобилей Tesla.