Трамп и Си Цзиньпин согласились, что Иран не должен разрабатывать ядерное оружие

Китай и США пришли к единому мнению, что Иран должен выполнять обязательство не разрабатывать ядерное оружие. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР по итогам государственного визита председателя Си Цзиньпина в Вашингтон.

«Лидеры двух государств согласились с тем, что Иран должен выполнять обязательство не разрабатывать ядерное оружие», — говорится в заявлении, которое распространил телеканал.

Кроме того, стороны договорились, что государства и организации не должны взимать плату за проход через международные водные пути.

Китайские и американские военные также намерены в кратчайшие сроки подписать меморандум о взаимопонимании. Документ должен укрепить кризисную коммуникацию между сторонами и помочь предотвратить возможные риски.

Ранее Иран передал представителям США семидневный план по разблокировке Ормузского пролива.