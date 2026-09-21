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    Медведчук заявил, что Чехия и Словакия встраиваются в украинский конфликт

    Медведчук: Чехия и Словакия встраиваются в украинский конфликт

    Фото: РИА «Новости»

    Чехия и Словакия начали постепенно встраиваться в украинский конфликт, несмотря на то что открыто демонстрируют заинтересованность в его разрешении. Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    По словам Медведчука, представители руководства этих стран постоянно говорят о прагматичном диалоге и защите своих интересов. Однако чешские и словацкие компании поставляют Украине оружие и комплектующие.

    Такая позиция предпринимателей грозит безопасности государств.

    «Усидеть на двух стульях не получится: правительства обязаны дать принципиальную оценку деятельности компаний, напрямую участвующих в украинском конфликте», — подчеркнул Медведчук.

    Ранее глава движения «Другая Украина» обвинял Германию в том, что страна превратилась в глубокий тыл для Украины и стягивает войска к ее границам.