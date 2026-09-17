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    Фонтаны из стоков и реки на улицах: Валенсию затопило после сильного шторма

    Затопленную после сильного шторма Валенсию сняли на видео

    Сильный шторм в испанской Валенсии 16 сентября вызвал подтопления и повалил деревья. Об этом 360.ru рассказала жительница города Ольга.

    Женщина ехала из пригорода, сильнее всего пострадавшего при наводнении в 2024 году, когда начался дождь.

    «Он шел буквально минут 15, но уже был очень сильным: вода фонтаном била из стоков и канализационных люков», — поделилась она.

    Ближе к центру города, где живет собеседница 360.ru, был просто очень сильный ливень, местами вода доходила до половины колеса. Но на западе и в пригородах возникли серьезные подтопления.

    Фото: 360.ru

    «По улицам снова текли буквально реки, уровень воды очень высокий», — рассказала Ольга.

    После шторма остались поваленные деревья и разбросанные баки. В некоторых школах отменили занятия.

    В октябре 2024 года проливные дожди вызвали наводнение в Испании. Больше всего пострадала Валенсия.