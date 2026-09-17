Фонтаны из стоков и реки на улицах: Валенсию затопило после сильного шторма

Сильный шторм в испанской Валенсии 16 сентября вызвал подтопления и повалил деревья. Об этом 360.ru рассказала жительница города Ольга.

Женщина ехала из пригорода, сильнее всего пострадавшего при наводнении в 2024 году, когда начался дождь.

«Он шел буквально минут 15, но уже был очень сильным: вода фонтаном била из стоков и канализационных люков», — поделилась она.

Ближе к центру города, где живет собеседница 360.ru, был просто очень сильный ливень, местами вода доходила до половины колеса. Но на западе и в пригородах возникли серьезные подтопления.