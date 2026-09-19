Трамп признал, что США шпионят за Китаем

Соединенные Штаты шпионят за Китаем. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме. Его слова передало РИА «Новости» .

«Знаете, кто-то сказал: „Они (Китай — прим. ред.) за нами шпионят“, а я ответил: „Может быть, и шпионят, но мы тоже за ними шпионим“», — заявил Трамп.

При этом он добавил, что отношения США и КНР — хорошие.

Ранее Минфин США признал, что доля доллара в мировых резервах снижается из-за действий России и Китая. В ведомстве отметили, что в целом за исключением этого факта доля американского доллара в мировых транзакциях продолжает расти.

Накануне СМИ сообщили, что американские военные едва не начали операцию против китайского судна из-за ошибочного отчета, подготовленного с помощью ИИ-бота. Он смешал информацию из открытых источников с разведданными и пришел к ложному выводу о грузе.