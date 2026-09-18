Джулиан Ассанж объявил о своем возвращении в соцсети

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, вышедший из тюрьмы в 2024 году, впервые за два года проявил себя в публичном поле. Он опубликовал пост в соцсети X .

«Я вернулся», — написал журналист.

Предыдущее сообщение в его аккаунте опубликовано 28 июня 2024 года. Незадолго до этого Ассанж вышел на свободу.

Журналист провел пять лет в британской тюрьме строгого режима «Белмарш», все это время власти решали вопрос о его экстрадиции в Соединенные Штаты. Американские власти вменяли ему в вину разглашение секретной информации, публиковавшейся на WikiLeaks, обвинение требовало 175 лет заключения.

Ассанж пошел на сделку с прокуратурой США, частично признал вину и вышел на свободу. Ему зачли в срок заключения годы, проведенные в британской тюрьме. Основатель WikiLeaks отправился в Австралию к своей семье.