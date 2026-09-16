Заказанные у США истребители F-35 отправились в Финляндию раньше срока

Истребители F-35 перебрасывают на базу финских ВВС в Лапландию раньше запланированного срока. Об этом написало издание Iltalehti .

«Источники в сфере внешней политики и безопасности подтвердили, что первые истребители F-35 военно-воздушных сил прибывают в Финляндию», — отметили авторы материала.

Ранее СМИ сообщали, что первые американские истребители прибудут в Финляндию к октябрю. Командующий ВВС Финляндии Тимо Херранен заявил, что приказал побыстрее ввести новые самолеты в строй. Переброской на новую базу занимаются американские пилоты.

Всего Финляндия договорилась о покупке 64 истребителей пятого поколения, их планируют ввести в эксплуатацию поэтапно в 2026–2030 годах.

Весной 2026 года Польша получила первую партию новых американских истребителей F-35.