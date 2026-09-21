Форт Боярд спасут от разрушения морскими волнами

BFMTV: форт Боярд во Франции откроют для туристов после ремонта в 2028 году

Форт Боярд на юге Франции откроют для туристов в 2028 году после масштабной реставрации. О планах восстановить сооружение сообщила французская телекомпания BFMTV .

Ремонт знаменитому форту потребовался из-за эрозии и постоянного воздействия морских волн. На проект направили более 10 миллионов евро (около 964 миллионов рублей). Специалисты укрепят фундамент крепости, восстановят волнорез и реконструируют гавань у причала.

Строительство форта начали в 1801 году по распоряжению французского императора Наполеона I Бонапарта. Работы завершили в 1857 году. Всемирную известность сооружению принесло одноименное телевизионное шоу, впервые вышедшее во Франции в 1990 году.

Ранее в Коломне объявили конкурс на реставрацию Пятницких ворот кремля. Работы начнут после определения подрядчика.