Пассажиры устроили дебош на борту самолета и попали в пожизненный бан

Самолет британской бюджетной авиакомпании Jet2 совершил экстренную посадку в Брюсселе из-за драки на борту. Дебоширов передали полиции и навсегда внесли в черный список, сообщила газета The Sun .

Полет из Антальи в Манчестер 12 февраля прервался из-за пьяного пассажира. Мужчина выкрикивал расистские оскорбления и требовал продать сигареты. Один из обиженных попутчиков ответил агрессору, завязалась драка.

Другие пассажиры тоже поднялись с мест и окружили хулиганов. Решив не продолжать рейс, экипаж запросил экстренную посадку в Брюсселе.

Полиция забрала мужчин, самолет благополучно долетел до Манчестера. Jet2 пожизненно запретила обоим дебоширам покупку билетов.

Ранее в США самолет из-за проблем с двигателем приземлился на оживленную трассу. Полицию удивил масштаб разрушений. Пострадали два человека.