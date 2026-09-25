Песков сообщил, что в Кремле следят за лицензиями на оружие для Украины

Россия внимательно отслеживает информацию о предоставлении Украине лицензий на производство вооружений и поставках оружия Киеву. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, что президент США Дональд Трамп якобы пообещал предоставить Украине лицензию на производство ракет для зенитных комплексов Patriot.

«Зеленский много говорит, поэтому мы внимательно наблюдаем за той информацией, какие страны лицензии дают, какие вооружения поставляют, и все тщательно учитываем», — подчеркнул Песков.

Ранее депутат Верховной рады Руслан Украины Горбенко сообщил, что власти Греции выдвинули жесткое условие для поставок ракет Patriot. По его словам, этот ультиматум киевский режим категорично отверг.