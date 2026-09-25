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    Дмитриев прибыл на очередной раунд переговоров в Нью-Йорке

    Фото: РИА «Новости»

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл на очередной раунд переговоров с представителем США в Нью-Йорке. Об этом сообщил ТАСС.

    Глава РФПИ приехал на встречу при усиленных мерах безопасности. Его автомобиль сопровождали полицейские машины. Место проведения переговоров охраняли.

    Дмитриев встретился в Нью-Йорке с посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить сотрудничество между США и Россией и мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщал CNN со ссылкой на источники.

    Ранее глава РФПИ высказался о росте расходов западных стран на обслуживание государственного долга, отметив, что напрашивается сравнение с «Титаником». По его словам, Западу помогло бы справиться с чередой кризисов сотрудничество с Россией.

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