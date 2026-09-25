Дмитриев прибыл на очередной раунд переговоров в Нью-Йорке

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл на очередной раунд переговоров с представителем США в Нью-Йорке. Об этом сообщил ТАСС .

Глава РФПИ приехал на встречу при усиленных мерах безопасности. Его автомобиль сопровождали полицейские машины. Место проведения переговоров охраняли.

Дмитриев встретился в Нью-Йорке с посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить сотрудничество между США и Россией и мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщал CNN со ссылкой на источники.

Ранее глава РФПИ высказался о росте расходов западных стран на обслуживание государственного долга, отметив, что напрашивается сравнение с «Титаником». По его словам, Западу помогло бы справиться с чередой кризисов сотрудничество с Россией.