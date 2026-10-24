360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Ким Чен Ын поставил новую задачу перед военными КНДР

    ЦТАК: Ким Чен Ын поставил задачу по созданию элитной и мощной армии

    Фото: РИА «Новости»

    В Пхеньяне прошел III Слет командиров рот Корейской народной армии, на котором выступил Ким Чен Ын. Лидер КНДР назвал первоочередной задачей создание мощнейшей армии. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын председательствовал на слете. В мероприятии также участвовали представители высшего военного руководства страны и военно-политические командиры всех видов войск и крупных соединений КНА.

    Лидер КНДР выступил с программной речью «Строительство сильной армии в новую эпоху и задачи перед командирами роты». Он заявил, что именно рота является главным звеном укрепления армии.

    «Товарищ Ким Чен Ын осветил, что основной дух III Слета командиров роты КНА — построить могущественнейшую армию путем подготовки могущественнейших рот и ускорить революцию нашего образца в области военного дела», — сообщили авторы материала.

    Ранее ЦТАК опубликовал снимки лидера КНДР с недавних мероприятий, опровергая слухи о его проблемах со здоровьем.

    Читайте также

    ЦТАК показало свежие снимки Ким Чен Ына на фоне слухов о его болезни

    ЦТАК

    В СМИ появились слухи о критическом состоянии Ким Чен Ына после кровоизлияния в мозг

    Глава МЧС Куренков поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курщины

    Глава МЧС прибыл в КНДР на переговоры

    Армия КНДР запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд

    Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон назвала оскорблением помощь Южной Кореи

    Мост через реку Туманная на границе с КНДР назвали в честь героя из Сибири

    Россия и КНДР подписали соглашение о взаимном признании образования

    МИД КНДР уличил США в подрыве международной системы ядерного нераспространения

    Molly Riley/White House

    КНДР испытала новую систему вооружения

    Минобороны КНДР предупредило США о возможном применении ядерного оружия

    Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com

    Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России