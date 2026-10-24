Ким Чен Ын поставил новую задачу перед военными КНДР

ЦТАК: Ким Чен Ын поставил задачу по созданию элитной и мощной армии

В Пхеньяне прошел III Слет командиров рот Корейской народной армии, на котором выступил Ким Чен Ын. Лидер КНДР назвал первоочередной задачей создание мощнейшей армии. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын председательствовал на слете. В мероприятии также участвовали представители высшего военного руководства страны и военно-политические командиры всех видов войск и крупных соединений КНА.

Лидер КНДР выступил с программной речью «Строительство сильной армии в новую эпоху и задачи перед командирами роты». Он заявил, что именно рота является главным звеном укрепления армии.

«Товарищ Ким Чен Ын осветил, что основной дух III Слета командиров роты КНА — построить могущественнейшую армию путем подготовки могущественнейших рот и ускорить революцию нашего образца в области военного дела», — сообщили авторы материала.

Ранее ЦТАК опубликовал снимки лидера КНДР с недавних мероприятий, опровергая слухи о его проблемах со здоровьем.