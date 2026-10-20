ЦТАК показало свежие снимки Ким Чен Ына на фоне слухов о его болезни

Северокорейские СМИ опубликовали снимки лидера Ким Чен Ына с недавних мероприятий после распространения слухов о его здоровье. Глава республики посетил выставку одежды и обуви, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи .

«Генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 19 октября посетил выставку одежды и обуви в области легкой промышленности», — заявили в агентстве.

В публикации разместили снимки, на которых политик вместе с женой Ли Соль Чжу и дочерью Ким Чжу Э рассматривал одежду. На фото он выглядит бодрым и здоровым.

О появившихся слухах по поводу болезни Ким Чен Ына сообщило издание The Sun накануне. Журналисты отметили, что политик мог перенести кровоизлияние в мозг и впасть в кому, а также его якобы доставили в больницу Пекинского объединенного медицинского колледжа.

Ранее Национальная разведслужба Южной Кореи выразила предположение, кто может стать преемником Ким Чен Ына.