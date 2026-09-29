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    МИД КНДР уличил США в подрыве международной системы ядерного нераспространения

    Molly Riley/White House
    Фото: Molly Riley/White House/www.globallookpress.com

    Соединенные Штаты пытаются нарастить собственный ядерный арсенал под предлогом «справедливой конкуренции», заявили в МИД КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Дипломаты отметили, что США распространяют сообщения о ядерных испытаниях других стран, чтобы втянуть стратегических противников в гонку вооружений.

    Американские военные наращивают и модернизируют атомное оружие на суше, море, в воздухе и космическом пространстве, добавили в МИД. Одновременно они передают ядерные вооружения и технологии союзникам по НАТО и AUKUS, Южной Корее и Японии.

    «Открытые действия США по вертикальному и горизонтальному распространению ядерного оружия расшатывают основы международного режима нераспространения и становятся главным фактором, угрожающим миру и безопасности во всем мире», — указали в меморандуме ведомства.

    Ранее американский президент Дональд Трамп предложил провести трехсторонние переговоры с Россией и Китаем по контролю над вооружениями.