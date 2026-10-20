В СМИ появились слухи о критическом состоянии Ким Чен Ына после кровоизлияния в мозг

The Sun: Ким Чен Ын мог впасть в кому после кровоизлияния в мозг

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын мог перенести кровоизлияние в мозг и впасть в кому. Об этом сообщил британский таблоид The Sun со ссылкой на неподтвержденные слухи.

По данным СМИ, северокорейского лидера экстренно доставили в больницу Пекинского объединенного медицинского колледжа. Подтверждений госпитализации и свидетельств, которые доказывают плачевное состояние политика, журналисты не привели. Официальные структуры КНДР и Китая не стали комментировать слухи.

В последний раз Ким Чен Ын появился на публике 11 октября — отправился в музей обороны в Пхеньяне вместе с женой Ли Соль Чжу и дочерью Ким Чжу Э. Фото с семьей опубликовали государственные СМИ через два дня после события.

В феврале Национальная разведслужба Южной Кореи предположила, что северокорейский лидер в ближайшее время назовет дочь своей преемницей. Сейчас девочке, по разным оценкам, 12-13 лет.