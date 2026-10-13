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    Глава МЧС Куренков поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курщины

    Фото: Пресс-служба МЧС

    Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков поблагодарил Северную Корею за помощь в освобождении Курской области от ВСУ. Об этом сообщил ТАСС.

    Глава МЧС встретился с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном.

    «Пользуясь случаем, хотел бы выразить вам благодарность за помощь, которую корейские солдаты и офицеры оказали Российской Федерации при освобождении части территории Курской области», — сказал Куренков.

    Министр также возложил цветы к монументу «Освобождение» и мемориалу Музея героев зарубежной военной операции в Пхеньяне. В книге почетных гостей Куренков пожелал укрепления дружбы России и КНДР.

    Глава МЧС прибыл в Пхеньян 12 октября. Темой встречи стало сотрудничество в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.