Глава МЧС Куренков поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курщины

Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков поблагодарил Северную Корею за помощь в освобождении Курской области от ВСУ. Об этом сообщил ТАСС .

Глава МЧС встретился с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном.

«Пользуясь случаем, хотел бы выразить вам благодарность за помощь, которую корейские солдаты и офицеры оказали Российской Федерации при освобождении части территории Курской области», — сказал Куренков.

Министр также возложил цветы к монументу «Освобождение» и мемориалу Музея героев зарубежной военной операции в Пхеньяне. В книге почетных гостей Куренков пожелал укрепления дружбы России и КНДР.

Глава МЧС прибыл в Пхеньян 12 октября. Темой встречи стало сотрудничество в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.