Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон назвала оскорблением помощь Южной Кореи

Намерение Южной Кореи передать Пхеньяну медицинское оборудование — оскорбление и политическая провокация. Об этом заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Е Чжон, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи .

«Хулиганы, которые фарсом <...> дестабилизировали мир, на этот раз неожиданно выставили на показ очередную клоунаду на тему добра», — заявила Ким Е Чжон.

По ее словам, такие действия являются посягательством на суверенитет. Сестра Ки Чен Ына также увидела в них политический расчет — желание соседней страны выставить себя в хорошем свете, зная, что КНДР откажется от помощи. Она предупредила, что любые шаги Южной Кореи будут расценивать как вызов Пхеньяну.

Южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что Сеул хочет отправить оборудование на 6,75 миллиона долларов в одну из больниц КНДР. Часть груза подпадает под санкции, поэтому Южная Корея получила разрешение ООН. Отправку запланировали через Китай.

Ранее в Сеуле заявили, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.