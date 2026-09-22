КНДР испытала новую систему вооружения
Главное управление ракетостроения КНДР провело испытания новой системы вооружения. За проверкой наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным агентства, проверка не повлияла на безопасность соседних государств. Обозреватели не уточнили, какое именно оружие разработали северокорейские специалисты и какими характеристиками оно обладает.
Ким Чен Ын объяснил испытания укреплением обороноспособности страны. Он заявил, что новая технология имеет значение для подготовки к возможному конфликту и дальнейшего развития вооруженных сил.
«Противники лучше знают, что обозначает такое обновление в военно-техническом плане», — сказал лидер КНДР.
Глава государства охарактеризовал разработку как «непреодолимую силу». По его словам, появление системы обернется для противников неизлечимой головной болью и станет очень жестоким, неизбежным, мощным ударом.
Ким Чен Ын поблагодарил специалистов ракетостроительного управления, научные учреждения и разработчиков, участвовавших в создании оружия.
Днем ранее КНДР запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд после баллистической ракеты малой дальности.