КНДР испытала новую систему вооружения

По данным агентства, проверка не повлияла на безопасность соседних государств. Обозреватели не уточнили, какое именно оружие разработали северокорейские специалисты и какими характеристиками оно обладает.

Ким Чен Ын объяснил испытания укреплением обороноспособности страны. Он заявил, что новая технология имеет значение для подготовки к возможному конфликту и дальнейшего развития вооруженных сил.

«Противники лучше знают, что обозначает такое обновление в военно-техническом плане», — сказал лидер КНДР.

Глава государства охарактеризовал разработку как «непреодолимую силу». По его словам, появление системы обернется для противников неизлечимой головной болью и станет очень жестоким, неизбежным, мощным ударом.

Ким Чен Ын поблагодарил специалистов ракетостроительного управления, научные учреждения и разработчиков, участвовавших в создании оружия.

Днем ранее КНДР запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд после баллистической ракеты малой дальности.