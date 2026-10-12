Глава МЧС прибыл в КНДР на переговоры

В Пхеньян прибыла делегация МЧС России во главе с министром Александром Куренковым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр проведет переговоры со своим северокорейским коллегой Ким Чхоль Намом. В течение двух дней стороны обсудят сотрудничество в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также спасатели планируют согласовать совместных мероприятий на 2027–2029 годы, обменяться опытом, выработать общие подходы к обеспечению безопасности населения и территорий, укрепить партнерские связи.

Борт МЧС прибыл в аэропорту «Сунан». Здесь делегацию встретил советник-посланник России в КНДР Владимир Топеха.

Ранее в Красногорске прошел турнир по рыбалке среди представителей иностранного дипломатического корпуса. Представители КНДР заняли на соревнованиях первое место.