Мост через реку Туманная на границе с КНДР назвали в честь героя из Сибири

Международный автомобильный мост через реку Туманная на границе России и Северной Кореи получил имя младшего лейтенанта Якова Новиченко. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ, пишет КП-Новосибирск .

Новиченко родился в селе Травном Новосибирской области в семье украинских переселенцев. В 1945 году он освобождал Корею от японских захватчиков, после капитуляции Японии остался в составе советских войск и командовал взводом в Пхеньяне.

1 марта 1946 года на многотысячном митинге в честь годовщины восстания против японской оккупации в Новиченко бросили гранату. Офицер накрыл ее собой: он получил тяжелые ранения, лишился кисти правой руки и левого глаза, но выжил. От осколков его сердце защитила книга «Брусиловский прорыв», лежавшая за пазухой. Будущий глава КНДР Ким Ир Сен, находившийся на трибуне, не пострадал.

Новиченко присвоили звание Героя труда Корейской Народно-Демократической Республики. В 1984 году Ким Ир Сен во время визита в СССР встретился со своим спасителем на вокзале и пригласил его с семьей в Корею. Родные Новиченко после этого几乎 ежегодно бывали в КНДР. Сам он демобилизовался, вернулся в Травное, работал в колхозе и заочно окончил Новосибирский аграрный институт. О его подвиге в Советском Союзе узнали лишь спустя сорок лет, в 1985 году вышел фильм «Секунда на подвиг».

Церемония открытия моста прошла одновременно в северокорейском Расоне и российском поселке Хасан в Приморском крае. По видеосвязи участвовали премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон. Колонну автомобилей возглавил «Запорожец» 1980 года выпуска, принадлежавший Новиченко. Лично приехали дочь героя Татьяна Щербицкая и внук Николай Щербицкий.