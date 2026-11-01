360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Хэллоуин превратился в кошмар. В опасности оказались дети в Германии

    Конфеты с иглами и гвоздями раздали детям по всей Германии на Хэллоуин

    Фото: РИА «Новости»

    Детям по всей Германии на Хэллоуин раздали конфеты со швейными иглами, гвоздями и шурупами внутри. Кто это сделал, неизвестно, полиция начала расследование, сообщила газета Tagesschau.

    Иглы в конфетах находили жители Тюрингии, Баден-Вюртемберга, Баварии, Нижней Саксонии и Бремена.

    В городе Лайнефельде-Ворбис дети принесли домой шоколадные батончики с рубленой проволокой. В Ганновере девочка получила сразу три конфеты с играми внутри. В Бремене мать ребенка извлекла из шоколадки строительный гвоздь.

    Еще один случай произошел в супермаркете города Гарбсен. Покупательница купила шоколадный батончик в обычном магазине и тоже нашла внутри швейную иглу. Заводская упаковка выглядела целой.

    Никто из детей не пострадал. Полиция Германии возбудило уголовные дела по статье о попытке причинения тяжкого вреда здоровью.

    Ранее православным объяснили, почему нельзя участвовать в карнавалах на Хеллоуин.

    Читайте также

    В новой партии рассекреченных документов Пентагона нашли отчет об оборотне

    Трамп опубликовал ИИ-изображение Гренландии в виде базы ВВС США

    Truth Social / @realDonaldTrump

    Экс-советник Трампа заявил, что Европа использует Россию как пугало ради финансирования ВПК

    Госдеп одобрил возможную продажу Украине 500 ракет для систем ЗРК Patriot

    МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Молдавии

    Польские депутаты назвали беспорядки у здания суда госпереворотом

    Маск раскритиковал сторонников продолжения конфликта на Украине

    Пожилой японец при попытке продать свою сперму отдал аферистам 38 млн йен

    «Государства больше не существует»: кандидат в президенты Франции высказался о беспорядках

    «Безумный хаос»: лидеры ЕС не смогли договориться ни по одному вопросу на саммите

    В США объяснили, какое предложение Трампа перепугало Украину

    В Совфеде допустили заморозку ключевой ставки Центробанка до конца года