Хэллоуин превратился в кошмар. В опасности оказались дети в Германии

Конфеты с иглами и гвоздями раздали детям по всей Германии на Хэллоуин

Детям по всей Германии на Хэллоуин раздали конфеты со швейными иглами, гвоздями и шурупами внутри. Кто это сделал, неизвестно, полиция начала расследование, сообщила газета Tagesschau .

Иглы в конфетах находили жители Тюрингии, Баден-Вюртемберга, Баварии, Нижней Саксонии и Бремена.

В городе Лайнефельде-Ворбис дети принесли домой шоколадные батончики с рубленой проволокой. В Ганновере девочка получила сразу три конфеты с играми внутри. В Бремене мать ребенка извлекла из шоколадки строительный гвоздь.

Еще один случай произошел в супермаркете города Гарбсен. Покупательница купила шоколадный батончик в обычном магазине и тоже нашла внутри швейную иглу. Заводская упаковка выглядела целой.

Никто из детей не пострадал. Полиция Германии возбудило уголовные дела по статье о попытке причинения тяжкого вреда здоровью.

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