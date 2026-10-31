Православным объяснили, почему нельзя участвовать в карнавалах на Хеллоуин

Христианская церковь давно отрицает празднование Хеллоуина — кануна католического Дня всех святых. Все дело в демонах, которым становится легче завладеть человеческими душами. Почему нельзя играть в зло, 360.ru рассказал настоятель Храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей Федор Бородин.

Христианин знает, что есть Сатана, демоны и демонические силы, единственное желание которых заключается в обладании человеком, чтобы погубить его душу.

«Это не миф и не сказка, это написано в Евангелии. Демоническая сила входит в обладание человеком через две двери. Первая — это страх, вторая — интерес. И если страх перед демонами верующие не испытывают, потому что они сильные и живут со Христом и защищены им, то через интерес это сделать легче», — объяснил священник.

Многие родители сегодня разрешают детям участвовать в костюмированных мероприятиях в честь Хеллоуина, тем самым подвергая их риску, который может отразиться на душе и судьбе.

«Если вы верующий, крещеный христианин, то категорически и ни в какой форме нельзя участвовать ни в каких подобных мероприятиях. А если когда-либо вы или ваши дети участвовали в этом, надо обязательно покаяться в этом на исповеди, чтобы просто не повредить своей душе», — подчеркнул Бородин.

Что говорил о Хеллоуине Иоанн Шанхайский и почему гадания и ряженые на Святки также нежелательны, читайте в нашей статье.