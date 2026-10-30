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    Госдеп одобрил возможную продажу Украине 500 ракет для систем ЗРК Patriot

    Фото: РИА «Новости»

    Госдепартамент США объявил об одобрении потенциальной продажи Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для комплексов ПВО Patriot. Планируется, что покупку профинансируют партнеры и союзники Киева, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дипведомство.

    «Оценочная общая стоимость составляет 2,1 миллиарда долларов и полностью финансируется партнерами и союзниками», — говорится в сообщении.

    Помимо самих ракет, Украина запросила засекреченные и незасекреченные запасные части для PAC-3 MSE, а также сопутствующие элементы логистики и программной поддержки.

    Оплату обещают за счет пожертвований Канады, Германии и Норвегии в рамках инициативы JUMPSTART, а также средств, выделенных по кредитной линии ЕС.

    Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшав больше не может передавать Украине ракеты для Patriot.

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