Госдеп одобрил возможную продажу Украине 500 ракет для систем ЗРК Patriot

Госдепартамент США объявил об одобрении потенциальной продажи Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для комплексов ПВО Patriot. Планируется, что покупку профинансируют партнеры и союзники Киева, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дипведомство.

«Оценочная общая стоимость составляет 2,1 миллиарда долларов и полностью финансируется партнерами и союзниками», — говорится в сообщении.

Помимо самих ракет, Украина запросила засекреченные и незасекреченные запасные части для PAC-3 MSE, а также сопутствующие элементы логистики и программной поддержки.

Оплату обещают за счет пожертвований Канады, Германии и Норвегии в рамках инициативы JUMPSTART, а также средств, выделенных по кредитной линии ЕС.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшав больше не может передавать Украине ракеты для Patriot.