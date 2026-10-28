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    Экс-советник Трампа заявил, что Европа использует Россию как пугало ради финансирования ВПК

    Экс-советник Трампа Флинн: Европа использует Россию как пугало

    Фото: РИА «Новости»

    Европейские страны эксплуатируют образ российской угрозы для достижения собственных целей. Об этом заявил экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в соцсети X.

    По словам Флинна, в Европе существует военно-промышленный комплекс, который постоянно разжигает войну. Для его роста и самооправдания требуется пугало — и сейчас эту роль играет Россия.

    Флинн пояснил, что цель заключается не в защите Европы от якобы готовящегося нападения, а в поддержании системы, которая нуждается в постоянном враге.

    Он также подчеркнул, что разговоры о российской угрозе нужны европейским странам, чтобы получать финансирование и сохранять влияние.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что россияне, так же как и европейские народы, не хотят воевать друг с другом.

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