Экс-советник Трампа заявил, что Европа использует Россию как пугало ради финансирования ВПК
Экс-советник Трампа Флинн: Европа использует Россию как пугало
Европейские страны эксплуатируют образ российской угрозы для достижения собственных целей. Об этом заявил экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в соцсети X.
По словам Флинна, в Европе существует военно-промышленный комплекс, который постоянно разжигает войну. Для его роста и самооправдания требуется пугало — и сейчас эту роль играет Россия.
Флинн пояснил, что цель заключается не в защите Европы от якобы готовящегося нападения, а в поддержании системы, которая нуждается в постоянном враге.
Он также подчеркнул, что разговоры о российской угрозе нужны европейским странам, чтобы получать финансирование и сохранять влияние.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что россияне, так же как и европейские народы, не хотят воевать друг с другом.