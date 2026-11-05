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    Глава МИД Германии напомнил о роли СССР в победе над нацизмом

    Фото: РИА «Новости»

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль признал роль России и Советского Союза в победе над нацизмом во время Второй мировой войны и освобождении Германии. Об этом он заявил в эфире подкаста Politik mit Anne Will на YouTube.

    «Кто мы, немцы, такие, чтобы ставить себя выше других? Разве мы не должны с восхищением и смирением, а также благодарностью смотреть на прошлое? Кто освободил нас от нацистов? Это были не только американцы, но и британцы, французы, русские», — сказал дипломат.

    Министр также напомнил, что советская армия участвовала в освобождении Европы. По его словам, при оценке исторических событий требуется смирение и благодарность тем, кто боролся с нацизмом.

    При этом Вадефуль добавил, что американцы помогли восстановить экономику, особенно в Западной Германии. Он отметил, что США дали немцам еще один шанс и об этом стоит помнить.

    Вадефуль избирательно вспомнил исторические события, не упомянув, что на Тегеранской конференции 1943 года Иосиф Сталин четко обозначил свою позицию — никакого расчленения Германии, на чем настаивали союзники. Причем президент США Теодор Рузвельт выступал за дробление ее территории на 15 мелких государств. В 1945 году Сталин также стоял на том, чтобы сохранить единую Германию как основы для ее будущего восстановления.

    Ранее президент Польши Кароль Навроцкий на памятной церемонии в музее Освенцима исказил историю, обвинив Советский Союз в причастности к холокосту.

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