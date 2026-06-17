На северо-востоке Словакии в городе Прешов чиновников оштрафовали за беспорядок у советского мемориала, который на протяжении нескольких лет устраивался с их согласия. Об этом РИА «Новости» сообщил активист Александр Рябов.

По его словам, мэр Прешова позволял размещать киоски с едой и алкоголем на площади перед памятником, посвященном павшим за освобождение Словакии советским солдатам.

В прокуратуру по этому поводу обратилась член Словацкого антифашистского союза. В надзорном органе подтвердили, что местные власти нарушают закон.

«Закон (о военных захоронениях — прим. ред.) действует в Словакии больше 20 лет, за всю историю Словакии это первый такой штраф», — отметил Рябов, помогавший составить претензию.

Согласно закону, в стране нельзя размещать рядом с военными захоронениями объекты, несочетаемые с уважением к этому месту. Чиновников, которые должны были следить за этим, оштрафовали на тысячу евро.

Ранее стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал на искажение истории войны в Европе.