Израиль ответил на слова президента Польши о вине СССР в холокосте

Президента Польши Кароля Навроцкого обвинили в оскорблении памяти жертв Холокоста после его высказываний о советских солдатах. Лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров в беседе с РИА «Новости» заявил, что слова польского лидера не просто искажают историю, а представляют собой опасный акт исторического и политического ревизионизма.

«Мы с решительным возмущением отвергаем попытки переложить ответственность за холокост с нацистских палачей на тех, кто ценой миллионов жизней остановил фашизм. Высказывания Навроцкого — это не просто искажение истории. Это опасный акт исторического и политического ревизионизма, который оскорбляет память жертв Холокоста и солдат-освободителей», — заявил Трапиров.

В последние годы в Польше наблюдается искаженное представление о роли СССР во Второй мировой войне.

Ранее президент Владимир Пути н заявил, что Россия всегда будет помнить чудовищные преступления фашистов в Освенциме, которые закончились благодаря Красной армии.