Заявления Украины, направленные на искажение исторической памяти, можно прокомментировать пословицей «в семье не без урода». Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вы знаете, ну, как говорится, в семье не без урода. Тоже русская народная пословица. Всякое бывает», — подчеркнула дипломат.

Таким образом она прокомментировала тот факт, что некоторые украинцы, чьи деды и прадеды боролись с гитлеровской Германией во Второй мировой войне, фальсифицируют историю.

Ранее Захарова назвала поставки оружия из Германии на Украину «смертельной щедростью». Она добавили, что в переводе с языка президента Владимира Зеленского на обычный Германия — это главный партнер по могилизации украинцев.