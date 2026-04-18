Захарова пословицей прокомментировала искажение истории Украиной
Заявления Украины, направленные на искажение исторической памяти, можно прокомментировать пословицей «в семье не без урода». Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вы знаете, ну, как говорится, в семье не без урода. Тоже русская народная пословица. Всякое бывает», — подчеркнула дипломат.
Таким образом она прокомментировала тот факт, что некоторые украинцы, чьи деды и прадеды боролись с гитлеровской Германией во Второй мировой войне, фальсифицируют историю.
Ранее Захарова назвала поставки оружия из Германии на Украину «смертельной щедростью». Она добавили, что в переводе с языка президента Владимира Зеленского на обычный Германия — это главный партнер по могилизации украинцев.