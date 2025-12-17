Скандал разгорелся во время пленарного заседания финского парламента, когда депутат Йоханнес Юрттиахо обвинил главу МИД страны Элину Валтонен во лжи из-за ее слов о России. Об этом сообщила финская газета Iltalehti .

Депутат от «Левого Союза» поспорил с главой МИД, заявившей ранее, что на Россию за последние 100 лет якобы никто не нападал. Юрттиахо заявил, что она солгала по серьезному вопросу. Кроме того, ложное заявление прозвучало от руководства страны, напавшей на Россию во время Великой Отечественной войны.

«Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции „Барбаросса“ в июне 1941 года», — напомнил парламентарий.

Депутат добавил, что Финляндия участвовала во вторжении в СССР еще и потому, что ранее проиграла в советско-финской войне. Он также поинтересовался у Валтонен, не следовало ему самому проверить информацию, которую она озвучила прессе. Но глава финского МИД проигнорировала его вопрос.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема обвинил премьер-министра страны Петтери Орпо, что он терроризирует людей лживыми заявлениями о мнимой российской угрозе. Таким образом он пытается отвлечь их внимание от своих неудач.