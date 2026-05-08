В Европе стали искажать память о войне 1941–1945 годов и утратили уважение к ее событиям. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, прибывший в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы.

«В Европе извращается история, нет уважения к происходившему в войне 1941–1945 годов», — отметил он.

В ходе визита Фицо также посетил памятную церемонию у Могилы Неизвестного Солдата. Премьер-министр возложил венок из алых гвоздик, поправил ленты в цветах бело-сине-красного триколора, а затем вместе с делегацией почтил минутой молчания память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин завтра лично поприветствует зарубежных лидеров на Красной площади, после чего вместе с ними посетит парад Победы.