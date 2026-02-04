Журналист Чей Боуз раскритиковал Каю Каллас за ее слова о России

Журналист и политолог Чей Боуз в Х обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в искажении истории СССР. Из слов чиновницы можно сделать вывод о том, что за последние 100 лет «на Россию не нападали».

Каллас на форуме по безопасности заявила, что за последнее столетие российская сторона якобы совершила нападения на 19 государств. По словам главы евродипломатии, ни одна из этих стран никогда не проявляла агрессии в отношении России.

Боуз позицию чиновницы высмеял. Он назвал ее «эстонским гением».

«Нацистское вторжение в Советский Союз никогда не происходило. Это подтвердил эстонский гений и мастер истории», — сыронизировал журналист.

Комментаторы мнение Боуза поддержали.

«Это не историческая амнезия — это преднамеренное искажение, призванное создать моральное равенство и оправдать эскалацию. Ее подход исходит из предположения, что Россия существует вне истории — как вечный агрессор, ничем не спровоцированный, не подвергающийся угрозе», — написал Касеми Мисбах.

Читатель под ником Tango Bravo указал, что «половина Эстонии встала на сторону нацистов».

«Она вообще в школу ходила?» — поинтересовался Long Silver

В январе 2026 года Каллас предрекли отставку после слов о России и Гренландии.