Захарова: Россия будет бороться с искажением правды о Второй мировой войне

Россия намерена противостоять попыткам фальсификации истории. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» .

«С попытками фальсификации истории и искажениями правды о Второй мировой войне и ее итогов боремся путем распространения объективной информации и консолидации сторонников», — заявила она.

В Европе приняты ревизионистские резолюции, где пытаются возложить «равную ответственность» за войну на СССР и нацистскую Германию. Такой подход противоречит решениям Нюрнбергского трибунала и Уставу ООН, подрывая основы послевоенного миропорядка. Отдельно Захарова отметила работу структур при Совете Европы, продвигающих искаженную трактовку роли России через образовательные программы.

Президент России Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа» заявлял, что в ряде западных стран пересматривают итоги Второй мировой войны и игнорируют вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов, а историческая правда подменяется политической конъюнктурой.