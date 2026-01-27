Президент Польши Кароль Навроцкий на памятной церемонии в музее Освенцима признал, что Красная Армия освободила узников нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау». При этом снова исказил историю, обвинив Советский Союз в причастности к холокосту, сообщило РИА «Новости» .

«Да. Эти семь тысяч [выживших узников „Аушвица“], которые были живы в 1945 году, освобождение и свободу увидели в лицах советских солдат. Но в то же время за стенами концентрационного лагеря „Аушвиц“ их не ждала свобода», — заявил он.

Польские власти не раз утверждали, что СССР якобы несет ответственность за развязывание Второй мировой войны, как и нацистская Германия. Навроцкий на церемонии повторил эти лживые заявления, отметив, что именно эти события и привели к холокосту.

В российском МИД неоднократно называли обвинения Польши искажением исторической правды и спекуляцией.

Сегодня в России отметили 81-я годовщину освобождения немецкого нацистского концлагеря в Освенциме. Российский лидер Владимир Путин напомнил, что именно благодаря героизму советских солдат и офицеров были спасены еврейский и другие народы, которых уничтожали нацисты.