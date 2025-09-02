Монголия, Россия и КНР выступили против искажения правды о Второй мировой войне

Монголы, россияне и китайцы едины в намерении противостоять искажению истории Второй мировой войны. Об этом заявил монгольский лидер Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзинпином в Пекине.

По его словам, трехсторонняя встреча политиков приобретает важное историческое значение, потому что совпала с празднованием Великой общей Победы.

«Приятно отметить, что народы наших трех стран всегда едины в стремлении сохранить историческую память, не допустить искажений исторической правды и объективно доносить до будущих поколений значение нашей общей победы и последствий этой войны», — процитировало Хурэлсуха РИА «Новости».

Путин на встрече отметил, что Россия искренне стремится к развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений как с Китаем, так и с Монголией. В Кремле считают важным, чтобы успешное международное сотрудничество приобретало новые грани.