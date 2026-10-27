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    Флавио Болсонару сбежал из Бразилии после выборов президента

    Кандидат в президенты Бразилии Болсонару бежал из страны вместе с семьей

    Фото: РИА «Новости»

    Бразильский сенатор Флавиу Болсонару вылетел в США вместе с женой и двумя дочерьми. Об этом CNN сообщили его соратники.

    По версии этого издания, политик бежал из страны ночью. Он опасался, что его арестуют.

    Судья Федерального суда Бразилии Александр де Мораес 26 октября запретил Флавиу Болсонару покидать страну. Он потребовал от него сдать паспорт. В отношении сенатора бразильские власти ведут расследование об отмывании денег.

    Как именно Болсонару удалось выехать за пределы страны, неизвестно. Правительство Бразилии заранее предупредило пограничников соседней Аргентины о риске побега сенатора.

    Флавио Болсонару — бразильский политик и сенатор от штата Рио-де-Жанейро, старший сын бывшего президента страны Жаира Болсонару, которого приговорили к 27 годам тюрьмы.

    Болсонару участвовал в выборах президента Бразилии. Он победил в первом туре, но второй уступил Луису Иансиу Луле да Сильва.

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