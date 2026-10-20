В Милан на фоне беспорядков отправят военных

Итальянские власти планируют направить в Милан 500 военнослужащих после массовых беспорядков. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на вице-премьера и министра транспорта страны Маттео Сальвини.

Дополнительные силы намерены включить в пакет мер безопасности, который кабинет министров Италии должен рассмотреть во вторник. Решение последовало за двумя днями столкновений демонстрантов с полицией, разграбления магазинов и повреждения имущества.

По данным Reuters, после беспорядков в Милане в полицию доставили более 300 человек, почти 50 из них арестовали. За медицинской помощью обратились свыше 110 сотрудников правоохранительных органов.

Ущерб магазинам и другим заведениям в центре города превысил 700 тысяч евро. По оценке бизнес-объединения Unimpresa, совокупные потери бизнеса по всей Италии достигли 1,6 миллиона евро. Протесты в минувшие выходные прошли и в других городах страны.