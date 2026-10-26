Выиграл бизнес, а не молодежь. Что ждет Сербию после парламентских выборов?

В Сербии 25 октября прошли внеочередные выборы в Народную скупщину (однопалатный парламент). После обработки 96,47% протоколов Республиканская избирательная комиссия сообщила, что «Объединенная Сербия» экс-президента Александра Вучича уступила оппозиционному «Студенческому списку» с результатом 39,27% и 52,57% голосов соответственно. Что это значит для республики, разбирался 360.ru.

Кто победил на выборах в Сербии После закрытия избирательных участков Вучич подтвердил, что его партия уступила оппонентам. «Многие будут удивлены, и вы поймете, насколько сильно некоторые люди лгали. Судя по результатам стратифицированной выборки, очевидно, что мы проиграли эти выборы», — сказал он. Политик назвал победу «Студенческого списка» подтверждением революции, осуществленной при прямой поддержке ряда европейских стран и глубинного государства США. Выигравшее движение выступало за «военный нейтралитет в качестве стратегического курса Сербии» и сохранение «принципиальной позиции, заключающейся в отказе от введения ограничительных мер в отношении России». Также объединение поддерживает мирное урегулирование украинского конфликта.

Фото: РИА «Новости»

Протесты в Сербии Выборы в Сербии состоялись на фоне внутреннего кризиса и протестов. В ноябре 2024 года в Нови-Саде после реконструкции обрушился 50-метровый бетонный козырек железнодорожного вокзала, что привело к гибели 16 человек — это стало причиной многочисленных демонстраций. Акции не прекращались в стране с того момента, а к манифестациям присоединились студенты. Протестующие обвинили власти в попытках застопорить расследование причин случившегося. В 2025-м митинги сопровождались блокировкой дорог, нападениями на партийные офисы и атаками на правоохранителей. В марте-июне 2026 года на улицы Белграда выходили до 300 тысяч человек.

Фото: РИА «Новости»

Политический курс Сербии после выборов На выборах в Сербии победила не молодежь, а бизнес, заявил в комментарии 360.ru научный руководитель центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный. По его словам, республика не вписывается в общий стандарт стран ЕС, а Вучич вел двойственную политику, лавируя между Россией и Евросоюзом. «Перспективы печальные. <…> Простой народ был за то, чтобы сближаться с Россией. Но владельцы фабрик, заводов, предприятий понимали, что это сейчас приведет к тому, что у них будут серьезные проблемы с торговлей и экономическими отношениями со странами ЕС. Сербия исторически попала в невыгодную для нее ситуацию», — сказал политолог. По его словам, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что вошедший в парламент «Студенческий список» лишь на 20% состоит из студентов.

Это никакое не студенческое движение. Это движение бизнеса. <…> Молодежь, те 20%, которые поддержали бизнесменов и средний и крупный бизнес, просто была подкуплена различными грантовскими программами, стипендиями с Запада. Сложился такой альянс. С одной стороны — подкуп молодежи, а с другой — средний и крупный бизнес, которые решили исход этого голосования.

В ближайшие 5-10 лет Сербию вряд ли примут в ЕС, заметил Подлесный. Кроме того, Еврокомиссия отомстит республике за попытки уклониться от диктаторских условий объединения.

Фото: РИА «Новости»

«Они будут мстить, манить морковкой Сербию, но при этом выдумывать кластеры, которые мешали бы ей вступать в ряды ЕС, и будут это дело максимально оттягивать, чтобы окончательно добить страну, прежде всего, экономику, потому что она потянет социальную сферу», — подчеркнул политолог.

И в этом трагедия Сербии и той части сербских предпринимателей, бизнесменов, которые поверили, что для них в ЕС будет счастье. Счастья не будет для них, это однозначно.

«Студенческий список» выиграл за счет лозунгов и обмана тех, кто в них поверил. При этом средства на реформы получат только лидеры, которые пошли на поводу у кукловодов ЕС, подчеркнул эксперт. «Каких-то вложений, больших денег не будет. Будут небольшие точечные вливания конкретным людям, которые заслужили особую благодарность за предательство национальных интересов Сербии», — заключил он.